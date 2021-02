Statistieken Champions League: Mendy de held van Real Madrid, Manchester City overtuigt

Volg de duels op de voet voor de tussenstanden en statistieken via ons scorebord

Real Madrid heeft de eerste wedstrijd tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League nipt gewonnen. De ploeg van coach Zinédine Zidane zegevierde in Bergamo met 1-0. Het doelpunt viel in de 86e minuut en kwam op naam van Ferland Mendy.

Manchester City heeft zijn ongeslagen reeks in alle competities voortgezet in de Champions League. De ploeg van coach Pep Guardiola won het eerste duel in de achtste finales van Borussia Mönchengladbach met 2-0. Het was de negentiende overwinning op rij voor City.