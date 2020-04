Vechtsporticoon Bert Kops helpt vriend in nood

Bert Kops bij zijn tijdelijke werk in Purmerend. Ⓒ Richard Mouw

PURMEREND - Bert Kops keek er heel erg naar uit. Maar zijn plannen om op 10 mei volgende maand het vijfendertigjarig bestaan van zijn sportschool grootscheeps te gaan vieren heeft de meervoudig worstelkampioen en vechtsporticoon nu maar even in de ijskast gezet. Het coronavirus heeft ook de Amsterdamse krachtpatser compleet knockdown geslagen. Gelukkig niet in fysiek opzicht, want Kops zelf is geen man om stil te gaan zitten, dus gebruikt hij nu zijn tijd om een goede vriend in nood te helpen.