Owen Wijndal, de lachende linksback

Met een grote glimlach loopt Owen Wijndal bij AZ rond. De linksback zit tegen zijn eerste minuten bij Oranje aan. Ⓒ FOTO’S ED VAN DER POL

AMSTERDAM - De kans is levensgroot dat AZ-verdediger Owen Wijndal de komende interlandperiode debuteert voor het Nederlands elftal. Wie is de twintigjarige linksback uit Koog aan de Zaan? Wijndals voormalige trainers en leiders van ZVV Zaandijk, HFC Haarlem en AZ geven antwoord. „Je kon zien dat dat hummeltje een rasvoetballertje was. Zijn balbehandeling, die drive, dat zat er toen al in.”