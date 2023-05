VIDEO Fraaie volley De Roon zet Atalanta op goede spoor naar zege

De Roon had een basisplaats bij Atalanta, net als Teun Koopmeiners. Atalanta klom naar de vierde plaats van de ranglijst van de Serie A. De club heeft voorlopig een voorsprong van een punt op Internazionale, AC Milan en AS Roma. Die drie clubs hebben wel een duel minder gespeeld. Doelman Jeroen Zoet zat de hele wedstrijd op de bank bij Spezia. Perr Schuurs won met Torino de uitwedstrijd bij Sampdoria: 0-1. Alessandro Buongiorno maakte het enige doelpunt. Sampdoria kan degradatie nauwelijks meer ontlopen.

Paredes en Vlahovic helpen Juventus aan zege op Lecce

Juventus won de thuiswedstrijd tegen Lecce met 2-1. Leandro Paredes en Dusan Vlahovic maakten de doelpunten voor de club uit Turijn, Assan Ceesay benutte een strafschop voor de bezoekers. Juventus klom naar de tweede plaats van de Serie A. Lazio passeert de ’Oude Dame’ weer op de ranglijst als het woensdagavond van Sassuolo wint. Als Lazio puntenverlies lijdt, dan is Napoli kampioen. De club uit Napels komt donderdag in actie tegen Udinese.

Juventus weet nog niet waar het aan toe is. Bij de club werden eerder dit seizoen aanvankelijk vijftien strafpunten in mindering gebracht. Maar het hoogste sportgerechtshof in Italië heeft besloten dat die zaak opnieuw moet worden bekeken. Daardoor komt er vermoedelijk een nieuwe uitspraak van de beroepscommissie, die de straf eerder oplegde. Juventus kreeg de zware straf eerder vanwege financiële malversaties.

