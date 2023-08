Familie Rots apetrots: broers uit Groenlo hebben reden om te juichen bij FC Twente

ENSCHEDE - Bij de 2-0 zege van FC Twente op FC Riga in de derde voorronde van de Conference League werd het in de Grolsch Veste een mooie avond voor de familie Rots uit Groenlo. De 22-jarige Daan, al enige jaren rechtsbuiten in de hoofdmacht, maakte in de tweede helft de belangrijke 2-0. Even later viel de 17-jarige Mats in als linksachter en daarmee maakte hij evenals de andere invaller Gijs Besselink zijn debuut in de hoofdmacht.

Daan Rots viert de 2-0. Ⓒ ANP/HH