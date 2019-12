Video: Weer heldenrol Nederlandse tiener Zirkzee bij Bayern

Joshua Zirkzee maakte vijf minuten voor tijd de 1-0 en wil dat vieren ook. Ⓒ AFP

Enkele dagen na zijn cruciale treffer voor Bayern München tegen SC Freiburg heeft Joshua Zirkzee opnieuw zijn stempel gedrukt bij de Zuid-Duitsers. In het thuisduel met Vfl Wolfsburg scoorde de 18-jarige aanvaller, in de 83e minuut in het veld gekomen, vlak voor tijd de openingstreffer. Even later werd het nog 2-0 door Serge Gnabry.