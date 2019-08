US Open: Machteloze Bertens mag naar huis

Bertens, de huidige nummer zeven van de wereld, kent eigenlijk een sterk seizoen waarin ze twee toernooien won en twee finales haalde. Maar tijdens de grandslamtoernooien was er vier keer sprake van een tegenvaller. Bij de Australian Open ging het in de tweede ronde mis, op Roland Garros moest ze haar tweede partij staken wegens ziekte en op het gras van Wimbledon verloor Bertens in de derde ronde. Dat is dus ook het eindstation in New York en dus heeft ze voor een speelster uit de mondiale toptien dit jaar heel matig gescoord op grandslamniveau.

Vooral de eerste set tegen Görges was wat niveau betreft ronduit slecht. In het grote en onrustige Louis Armstrong Stadium begonnen de Nederlandse en de Duitse met een stortvloed aan fouten en weinig fraaie acties. Görges kon een 4-1 voorsprong nemen omdat ze beter serveerde en af en toe nog wel een mooi opgebouwde aanval kon opronden. Bertens leek in de zesde game het lek boven te hebben, kwam terug tot 4-2 , maar zakte toen weer diep weg, mede door ergernissen over randzaken en over haar eigen slechte spel: 6-2.

In de tweede set wonnen beide vrouwen hun eerste twee servicegames (2-2), maar vervolgens ging het in de zesde game weer mis bij de opslaggame van de normaal gesproken sterk serverende Nederlandse. Görges verzaakte niet in haar eigen game en snelde naar 5-2. Bij de baanwissel die volgde sloeg Bertens uit frustratie nog een paar keer met haar racket op haar tennistas.

Daarna won ze nog wel haar eigen servicegame, maar moest ze vervolgens machteloos toestaan dat de Duitse in een spannende laatste game de strijd in haar voordeel besliste. Bij het vijfde matchpoint was het raak voor Görges waarna Bertens gedesillusioneerd afdroop.