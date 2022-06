FIFA maakt speelsteden WK 2026 bekend: mooie voetbalreis mogelijk voor Oranje-legioen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In de Verenigde Staten is de keuze van de FIFA gevallen op een keur aan steden. Onder anderen San Francisco, Los Angeles, Boston, Miami, New York en Philadelphia zullen de absolute top van het internationale voetbal ontvangen. In Mexico valt de eer ten deel aan Mexico-Stad, Monterrey en Guadalajara. In Canada mogen inwoners van Toronto en Vancouver zich verheugen op het vierjaarlijkse voetbalfeest.

Voor de Verenigde Staten is het de tweede keer dat het land het WK organiseert, na 1994. Nederland haalde op dat toernooi de kwartfinale. Ook Mexico was al eens eerder gastheer, in 1986. Op het toernooi waar Maradona wereldfaam vergaarde was Nederland destijds niet aanwezig.

De volledige lijst met speelsteden:

Verenigde Staten:

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

New York

Philadelphia

San Francisco

Seattle

Canada:

Toronto

Vancouver

Mexico:

Guadalajara

Mexico City

Monterrey