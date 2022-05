Van Gerwen niet bezorgd na weer een nederlaag: ’Dan sta ik er, maak je niet druk’

In Newcastle ging Mighty Mike met 6-4 onderuit tegen Smith. Van Gerwen weet al twee weken dat hij is geplaatst voor de finale-avond en miste daardoor de afgelopen twee speelrondes de motivatie om te winnen, gaf hij eerlijk toe in gesprek met ViaPlay. „Het is lastig concentreren. De absolute wil om te winnen is er niet. Ik ben natuurlijk al gekwalificeerd. Alles er dan in gooien is lastiger, daar baal ik ontzettend van. Ik snak gewoon naar de finale, daar wil ik presteren.”

„Ik hoef helemaal niet van hem te verliezen. Maar als je op zeventig tot tachtig procent staat te gooien, kun je dit soort uitslagen verwachten”, vervolgde de Nederlander. „Ik ben blij dat we over anderhalve week de finale gaan spelen, dan worden de echte prijzen verdeeld.” Zorgen dat zo’n nederlaag invloed heeft op zijn volgende prestaties heeft Van Gerwen niet. „Het gaat om de finale. Dan sta ik er wel hoor, maak je niet druk.”