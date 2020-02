Real verliest en moet koppositie aan Barça laten

Vorig weekeinde verspeelde Real in eigen stadion tegen Celta de Vigo ook al punten, door met 2-2 gelijk te spelen.

José Luis Morales maakte in de 79e minuut het enige doelpunt. De sterspeler van Levante schoot de bal uit een moeilijke hoek hard achter de Belgische doelman Thibaut Courtois, die opmerkelijk genoeg zijn handen niet uitstak toen de bal hem passeerde. Even daarvoor raakte Real Madrid Eden Hazard met een blessure kwijt.

Real ontvangt volgende week in Madrid FC Barcelona, dat in november ook de uitwedstrijd bij Levante met 3-1 verloor. Barcelona versloeg zaterdag Eibar met 5-0. Lionel Messi scoorde vier keer. In december speelden Barcelona en Real in de competitie al tegen elkaar. Toen bleef het 0-0.

ITALIË: Tiental Fiorentina houdt Milan in bedwang

Fiorentina heeft zich met tien man naar een gelijkspel geknokt in de thuiswedstrijd tegen AC Milan: 1-1. De Chileen Erick Pulgar maakte in de 85e minuut gelijk vanuit een penalty. Ante Rebic had AC Milan tien minuten na rust op voorsprong gezet met een van richting veranderd schot. Niet veel later moest de Braziliaanse middenvelder van Fiorentina Dalbert met een rode kaart vertrekken, maar toch wist Milan de overwinning niet veilig te stellen.

Bij de bezoekers maakte doelman Asmir Begovic zijn debuut in de Serie A, hij verving de geblesseerd geraakte Gianluca Donnarumma. Zlatan Ibrahimovic kwam niet tot scoren voor Milan, dat dit seizoen pas 27 keer heeft gescoord. Milan staat zevende, Fiorentina dertiende.

