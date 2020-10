Ook goed nieuws voor Oranje: De Ligt traint weer bij Juventus

De oud-Ajacied deed in Turijn deels mee met de oefensessie van de A-selectie, die in voorbereiding is op de uitwedstrijd in de Champions League tegen Dinamo Kiev, dinsdag in Oekraïne. „Ik kom dichterbij”, liet de 21-jarige international op social media weten, waarmee hij doelde op zijn langverwachte rentree.

’Drie maanden aan de kant’

De Ligt ging rond 12 augustus onder het mes in een ziekenhuis in Rome. Bij de ingreep werd zijn rechterschouder gestabiliseerd. Juventus meldde destijds dat de Nederlander ongeveer drie maanden aan de kant zou moeten blijven.

De terugkeer van De Ligt bij de Italiaanse kampioen wordt nog steeds ’ergens’ in november verwacht. Volgens sommige mediaberichten zou hij bij het duel met Lazio op 8 november al kunnen terugkeren in de wedstrijdselectie van Juventus. Het kan echter ook zo zijn dat De Ligt pas na de interlandperiode weer speelklaar is. Hij zou dan ook nog de drie geplande duels van Oranje in november missen.

De aanstaande rentree van De Ligt is goed nieuws voor bondscoach Frank de Boer en de fans van het Nederlands elftal. Virgil van Dijk, de vaste partner van De Ligt in het hart van de Oranje-defensie, staat als gevolg van een knieoperatie waarschijnlijk maanden aan de kant en is een vraagteken voor het Europees kampioenschap van volgend jaar zomer.