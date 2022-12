Zaccheroni: ’Ziyech van zelfde waarde voor Marokko als Griezmann voor Fransen’

Zaccheroni: „Marokko bouwt alles op een sterke defensieve tactiek, maar er zitten zoveel mooie aspecten aan hun spel dat je vanzelf de schoonheid erin ziet. Rond Sofyan Amrabat hebben ze een soort fort voor de achterste linie neergezet. Maar als ze de bal veroveren, komen ze er vaak op een prachtige manier uit. Ze zoeken zo vaak de flanken en hebben met een man als Hakim Ziyech iemand die het spel vanaf de zijkant vorm geeft. Ziyech is ook nog eens bereid verdedigende meters te maken en zijn team te helpen. Maar Marokko staat niet met tien man op de zestienmeterlijn. Ze zijn meesters geworden in het vinden van ruimte als ze de bal veroveren.”

Dat de Marokkanen in Qatar voor het eerst in de historie bij de laatste vier zitten, is volgens de Italiaan geen toevalstreffer. „Dit resultaat, de halve finale die ze nu al hebben bereikt, is niet even toevallig bereikt. Het is volledig verdiend. En ik noemde Ziyech al even. Antoine Griezmann bij Frankrijk is een superbegaafde aanvaller, maar die offert zich dit WK helemaal op voor de ploeg en schuwt het werk niet. Dat geldt ook voor Ziyech. Hij is van dezelfde waarde.”