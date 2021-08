Fabio Jakobsen grijpt nét naast ritzege in Vuelta

Een drietal Spaanse renners ging vanaf de start weg en kreeg een maximale voorsprong van zo’n drie minuten. Diego Rubio bleef het langste vooruit, maar werd op 20 kilometer van de streep ingelopen. In de slotkilometers zorgden de sprintersploegen van Deceuninck - Quick-Step en Alpecin-Fenix er met een hoog tempo voor dat er niemand meer kon ontsnappen.

In een rommelige slotkilometer ging de Colombiaan Juan Sebastián Molano als eerste de sprint aan met Matthews in zijn wiel. Jakobsen leek er aan de rechterkant op tijd uit te komen, maar Philipsen was aan de linkerkant van Molano nog net wat sneller.

De Sloveen Primoz Roglic blijft in de leiderstrui. De kopman van Jumbo-Visma won zaterdag de openingstijdrit.

Voor Philipsen is het de tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Vorig jaar won hij de vijftiende etappe. In de Tour de France lukte het de sprinter van Alpecin-Fenix steeds net niet. Hij eindigde drie keer als tweede en drie keer als derde. In de Vuelta was het bij de eerste sprintkans meteen raak, net zoals de ploeg met zijn ploeg- en landgenoot Tim Merlier dit jaar de eerste massasprint won in de Giro en in de Tour.

„We hadden het er in de groepschat al over, maar ik wilde er vooraf niet aan denken, omdat de kans dat het niet lukt altijd groter is”, zei Philipsen na zijn zege in de eerste sprint. „Maar dit laat zien dat we echt gemotiveerd waren voor deze zege. In de slotkilometers had ik al mijn teamgenoten om me heen. Dit is echt een teamprestatie. Zo kunnen we sprints winnen.”

Philipsen heeft met zijn zege zijn grote doel in deze Vuelta al binnen. „Ik ben blij dat het meteen in de eerste sprint is gelukt. Nu gaan we verder”, zei de 23-jarige Belg. „We hebben ook sterke mannen voor andere terreinen.”