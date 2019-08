Exclusief Matthijs de Ligt: ’Er zit nog ongelooflijk veel rek in me’

„In de Italiaanse hectiek is het goed om soms even van het voetbal los te komen”, zegt Matthijs de Ligt Ⓒ Foto René Bouwman

Het is de enige manier om de anderhalve kilometer tussen zijn appartement in de buurt van het Piazza San Giovanni en het Turin Palace Hotel ongestoord, wandelend te kunnen afleggen. Met een petje over zijn blonde lokken, een hippe zonnebril voor zijn blauwe ogen en een grijze korte (jogging)broek onder zijn merkpolo wordt Matthijs de Ligt (20) in hartje Turijn voor even niet voor de populaire Juventus-verdediger, maar voor een willekeurige toerist aangezien. Op het dakterras van het luxueuze hotel aan de Via Sacchi neemt de Voetballer van het Jaar – niet langer incognito – ruimschoots de tijd voor het bezoek uit Nederland.