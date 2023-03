Cristiano Ronaldo schiet met scherp, ’Argentijn’ opnieuw belangrijk voor Italië

Ronaldo opende de score in de negende minuut. Een kopbal van Nuno Mendes verdween via de voet van de aanvaller in het doel. João Félix maakte er na een kwartier 0-2 van met een kopbal en niet veel later was ook Bernardo Silva trefzeker met zijn hoofd. Ronaldo maakte na iets meer dan een half uur zijn tweede van de avond, een schuiver met links.

Ronaldo werd na ruim een uur gewisseld, Gonçalo Ramos kwam voor hem in de ploeg. Kort daarvoor had Ronaldo een gele kaart gekregen voor een schwalbe.

In de tweede helft daalde het tempo en ging Portugal niet tot het uiterste om de score op te voeren. Invaller Otávio scoorde een klein kwartier voor tijd nog met een kopbal. Rafael Leão kreeg vervolgens de uitgelezen kans er 0-6 van te maken, maar hij miste vanaf elf meter. Iets daarna scoorde Leão alsnog met een tegendraads schot na een solo.

In dezelfde groep won Slowakije met 2-0 van Bosnië en Herzegovina. Róbert Mak en Lukas Haraslin scoorden.

Italië

De Italiaanse voetballers hebben de tweede EK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. Na de valse start tegen Engeland versloeg de ploeg van bondscoach Roberto Mancini in het National Stadium in Ta’Qali Malta met 2-0. Italië verloor donderdag voor eigen publiek in Napels met 2-1 van de Engelsen.

In het duel met Malta kwam Italië in de vijftiende minuut op voorsprong. Mateo Retegui was opnieuw trefzeker. Hij kopte raak uit een hoekschop. De in Argentinië geboren Retegui maakte bij zijn debuut tegen Engeland de enige treffer voor Italië. In de 27e minuut zorgde Matteo Pessina voor de tweede Italiaanse treffer.

Vlak na de rust was Malta dicht bij een doelpunt. De Italiaanse defensie kreeg de bal niet weggewerkt, maar de thuisploeg profiteerde niet. Halverwege de tweede helft leek invaller Gianluca Scamacca met een omhaal te scoren voor Italië, maar doelman Henry Bonello van Malta redde. Italië kreeg nog wel wat kansen, maar slaagde er niet in de score verder uit te breiden.