Leeuwinnen moeten tegen Duitsers ook jonge smaakmaker Esmee Brugts missen

Vooral de absentie van de negentienjarige Esmee Brugts, die de eerste twee dagen op de KNVB Campus apart trainde van de groep, is een lelijke streep door de rekening van Jonker, die stoute plannen heeft met het supertalent.

Immers, sinds Jonker het 5-3-2 systeem bij zijn groep introduceerde, heeft hij de PSV-aanvalster, het grootste talent van de Hollandse velden, getransformeerd tot veelbelovende vliegende linksback.

Goud waard

En Jonker had Brugts in die rol willen zien aantreden tegen Duitsland, de nummer twee van het afgelopen EK. ,,Dit soort wedstrijden zijn voor haar in deze fase van haar carrière goud waard. Die kun je in de Nederlandse competitie niet creëren”, aldus de bondscoach.

Dat niet alleen, Jonker had graag willen zien of de tiener inmiddels over voldoende verdedigende skills beschikt, sinds zij in november tot wingback werd ‘gepromoveerd’. ,,Ze heeft in de wedstrijden tegen de lager gekwalificeerde landen laten zien uitstekend te kunnen meevoetballen. Ik had nu graag willen zien hoe Esmee zich verhoudt tot de ervaren Duitse topinternationals. Dat is nu helaas niet zo en dat is hartstikke jammer.”

Marten-scenario

De coach heeft nog stille hoop dat Brugts dinsdag in Rotterdam tegen Polen kan spelen. ,,Ze blijft wel bij ons. Ik heb een soort Lieke Martens-scenario voor ogen”, vervolgde Jonker. Martens, speelster van Paris Saint-Germain, miste in november de wedstrijd tegen Costa Rica, maar kon een paar dagen later wel meedoen tegen Denemarken. De Leeuwinnen ontvangen dinsdag op het Rotterdamse ‘Kasteel’ Polen.

De medisch staf kan dus aan de bak met Brugs, want Jonker hoopt in de laatste oefenduels voor het WK de nodige vastigheden in te slijpen. ,,We waren druk bezig met een linkerflank te formeren waar Esmee deel van uitmaakt. Daar hebben we nog wel tijd voor. Maar ik hoop dat Esmee dinsdag een flink deel van de wedstrijd tegen Polen kan meedoen. Zekerheid daarop heb ik alleen nog niet.”