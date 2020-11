Alle vertrouwen in mogelijke Ajax-debutant Kjell Scherpen

Kjell Scherpen Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Door de coronaproblematiek bij Ajax bestaat de kans dat Kjell Scherpen dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Midtjylland zijn officiële debuut in de hoofdmacht maakt. De 2.04 meter lange doelman werd vorig jaar overgenomen van FC Emmen, maar keepte tot nu toe alleen nog maar in Jong Ajax.