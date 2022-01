Ireen Wüst negatief besproken in video Team Zaanlander: ’Ik was verbaasd’

In de laatste uitzending klinkt kritiek op de rol van Wüst in de ploegachtervolging. Ze zou in december tijdens wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City hebben verzaakt. Tegen het einde van de uitzending laat Schouten blijken dat ze twijfelt of Wüst wel deel moet blijven uitmaken van de ploeg als ze op de Olympische Spelen een zo groot mogelijke kans op goud willen hebben.

„Er zijn excuses gemaakt”, zei Wüst over het overleg dat donderdag tussen de betrokken partijen en technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF plaatsvond. „Ik heb me altijd voor 100 procent gecommitteerd aan de ploegachtervolging. Dat zal ik ook blijven doen. We gaan nog steeds voor goud. Verder is het niet aan mij er iets over te zeggen.”

"Het wordt groter gemaakt dan het is"

Schouten had weinig zin om in de catacomben van de National Speed Skating Oval over de zaak te praten. „Het wordt groter gemaakt dan het is”, zei ze wel. „Waarom wordt dit aan mij gevraagd? Volgens mij zijn mijn ploeggenoten hier net ook al langs geweest. Ik kap hiermee”, zei ze daarna, toen bleek dat er ook een televisiecamera mee liep te draaien met het gesprek met enkele schrijvende journalisten.

Sven Kramer, die net als generatiegenoot en oud-ploeggenoot Wüst voor de vijfde keer meedoet aan de Spelen, maakt zich niet zo druk om de rel. „Dit zijn de Olympische Spelen. Dat is vaak een snelkookpan. Het is een vervelende bijkomstigheid”, aldus de meervoudig kampioen.

Hendriks liet even daarna blijken dat de onderlinge perikelen aan de kant zijn geschoven voor het grotere doel op de Spelen. „Ingrijpende dingen zijn niet weg als je één gesprekje hebt gehad. We hebben er vertrouwen in dat het de prestaties niet in de weg gaat zitten, ik ben daar niet bang voor”, zei hij. „We zijn door de onderkant gezakt en hebben goed gesproken met iedereen. Het zijn allemaal buitengewone profs, stevige en stabiele individuen. Zonder uitzondering.”

Bekijk ook: Coach Jillert Anema en co bieden excuses aan na schaatsrel

De oud-hockeybondscoach relativeerde de olympische rel ook een beetje. „Ik kan een aardige bloemlezing geven van heftige momenten die ik in 25 jaar heb meegemaakt. En het is niet helemaal nieuw dat er af en toe een bommetje ontploft in de Nederlandse schaatswereld, laten we eerlijk zijn. We zijn hier allemaal om zo hard mogelijk te rijden, daar is iedereen van doordrongen.”