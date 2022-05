Den Bosch verovert 21e landstitel na thriller tegen SCHC

Zaterdag kreeg Den Bosch al de eerste mogelijkheid om in eigen huis de titel binnen te slepen, nadat donderdag op bezoek bij SCHC werd gewonnen. Maar Stichtsche gaf zich niet zomaar gewonnen en dwong een beslissingsduel af.

Zondag gingen de bezoekers in de openingsfase vrolijk verder met waar ze zaterdag gebleven waren: de aanval zoeken. Dat leverde een snelle openingsgoal op, want al na zes minuten mocht SCHC juichen. Ginella Zerbo was de gelukkige. De inzet van Yibbi Jansen uit een strafcorner werd in eerste instantie nog gekeerd, maar in de rebound tikte Zerbo de bal in het doel: 0-1.

Den Bosch ging met man en macht op jacht naar de gelijkmaker, werd gedurende het duel steeds dreigender, maar de goal leek niet te willen vallen. Ook drie strafcorners in de eerste helft waren niet aan de thuisploeg besteed en dus werd halverwege de kleedkamer opgezocht met de voorsprong voor de bezoekers.

Gelijkmaker

Na rust was de eerste beste kans wél raak voor Den Bosch. Rosa Fernig veegde de bal de cirkel in en met wat geluk belandde die voor de stick van Pleun van der Plas: 1-1. De spanning nam met de minuut toe en het spel golfde op en neer aan de Oosterplas.

Twee minuten voor tijd kreeg Den Bosch een strafcorner. Specialiste Matla ging er eens goed voor staan, maar het leverde geen gevaar op voor SCHC. Met nog veertig seconde op de klok kreeg Den Bosch nóg een strafcorner en nu was het wel raak. Matla kroonde zich tot koningin van de middag.

En zo werd het een prachtig afscheid voor Marloes Keetels, Margot van Geffen en Lidewij Welten. De drie fenomenen verlaten de club met wéér een titel op zak.

Hockeyers Bloemendaal naar finale om landstitel na zege op HGC

De hockeyers van Bloemendaal hebben ten koste van HGC uit Wassenaar de finale van de play-offs om de landstitel bereikt. Makkelijk ging het in het beslissende duel niet voor de regerend kampioen, maar op eigen veld won Bloemendaal met 2-1. Zaterdag had HGC de stand nog gelijkgetrokken in de best-of-threeserie door bij Bloemendaal met 3-1 te winnen.

Waar HGC zaterdag nog eerst op achterstand kwam, opende de uitploeg nu de score. Dat gebeurde aan het begin van het derde kwart via de Schot Alan Forsyth. Bloemendaal herstelde dat snel door een treffer van Tim Swaen. In datzelfde kwart bezorgde Roel Bovendeert de titelverdediger zelfs nog de voorsprong en achteraf ook de overwinning.

In de finale speelt Bloemendaal tegen Pinoké, dat in twee wedstrijden afrekende met Amsterdam. Zo haalde Pinoké voor het eerst de finale van de play-offs om de titel.

Bloemendaal won de titel ook in 2019. Een jaar later werd werd het seizoen wegens de uitbraak van het coronavirus niet afgemaakt.