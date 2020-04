Mercedes steekt helpende hand toe tijdens langere fabrieksstop

Normaal gesproken moeten de fabrieken in de maand augustus, tijdens de zomerstop, twee weken dicht. Die verplichte break werd eerder al naar de maanden maart en/of april gehaald en verlengd met twee tot drie weken. Inmiddels is die periode weer langer gemaakt, van 21 naar 35 dagen. Teams mogen zelf beslissen wanneer ze precies dichtgaan in – met terugwerkende kracht- maart, april en/of mei.

Overigens wordt er in de fabriek van Mercedes in het Engelse Brixworth, waar de motoren worden ontwikkeld, nog wel gewerkt. Het team helpt mee met de productie van beademingsapparatuur om te kunnen anticiperen op meer besmettingsgevallen van het coronavirus. De overheid heeft al 10.000 apparaten afgenomen. In Brixworth worden nu dagelijks 1000 apparaten geproduceerd. Mercedes heeft het ontwerp en de productie van het zogeheten CPAP-apparaat vrijgegeven. Zeven Formule 1-teams, waaronder Mercedes, werken samen onder de naam ‘Project Pitlane’ in de strijd tegen het virus.

