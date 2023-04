Arensman nog niet in vorm voor Giro, Hart wint openingsrit Tour of the Alps

Thymen Arensman. Ⓒ ANP/HH

Alpbach - In de Tour of the Alps heeft Tao Geoghehan Hart de eerste etappe gewonnen. De Brit van Ineos-Grenadiers won dankzij een uitgekiende jump in de slotkilometer en is leider.