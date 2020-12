FC Twente stevig in de subtop na zege op VVV-Venlo

Twente nestelde zich als nummer 6 van de Eredivisie steviger in de subtop. VVV blijft sukkelen in de onderste regionen.

De wedstrijd was koud begonnen of er waren al twee doelpunten afgekeurd. Danilo scoorde kort na de aftrap voor FC Twente, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük telde de goal niet omdat er een overtreding door Vaclav Cerny aan vooraf ging. Even later annuleerde de arbiter een treffer van de Venlose spits Georgios Giakoumakis, omdat de Griek buitenspel stond.

Na een klein half uur maakte Danilo een geldige treffer. De Braziliaan schoof op een voorzet van Cerny de bal in de linkerhoek langs VVV-doelman Thorsten Kirschbaum. Het was al zijn elfde competitiedoelpunt.

De ploeg van trainer Ron Jans was ook in de tweede helft gevaarlijker. Luka Ilic bekroonde de overmacht met een mooie goal. De Servische middenvelder krulde de bal in de linkerbovenhoek. Toch kwam VVV-Venlo terug in de wedstrijd door een goal van Evert Linthorst. Giakoumakis kreeg zelfs nog een kans op de gelijkmaker, maar hij schoot ver naast.

Aanvoerder Wout Brama van Twente speelde zijn 350e wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal.