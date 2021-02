Schuurs en Middelkoop stranden in dubbelspel Australian Open; succes voor Diede de Groot

Middelkoop is nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales van een grandslamtoernooi. In 2017 haalde hij met Robin Haase de laatste acht van de US Open. Middelkoop en Arévalo spelen pas sinds kort samen. Middelkoop maakte eind vorig jaar een einde aan de samenwerking met de Braziliaan Marcelo Demoliner.

Schuurs stond voor het eerst in haar loopbaan in de halve finale van een grandslamtoernooi. In Melbourne was ze nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. De 27-jarige Schuurs, de nummer 12 van de wereld in het dubbelspel, bereikte eerder al de kwartfinale in de US Open en op Wimbledon. Ze speelt sinds dit seizoen samen met Melichar, tweevoudig finaliste op een grandslam.

Finale

In de finale treffen Mertens en Sabalenka het duo Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. De Tsjechische speelsters versloegen het Kroatisch-Servische duo Darija Jurak en Nina Stojanovic in drie sets.

Mertens en Sabalenka dubbelen al enkele jaren succesvol samen. Ze wonnen in 2019 onder meer in Indian Wells, Miami en op de US Open. Zowel Melichar als Schuurs was in het verleden al eens dubbelpartner van Mertens.

Rolstoeltennisster De Groot wint toernooi voor derde keer

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer in haar loopbaan de Australian Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld was in een spannende eindstrijd de Japanse Yui Kamiji, de mondiale nummer 2, met 6-3 6-7 (4) 7-6 (4) de baas.

Voor de 24-jarige De Groot is het haar negende grandslamtitel in het enkelspel. Ook in 2018 en 2019 was ze de beste in Melbourne. Eerder deze week veroverde De Groot aan de zijde van Aniek van Koot al de titel in het dubbelspel.