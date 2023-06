Voetballers Curaçao blameren zich tegen Saint Kitts en Nevis

Jürgen Locadia in het shirt van Oranje. Ⓒ ANP/HH

De voetballers van Curaçao zijn uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Gold Cup. Het team, dat bestond uit veel (oud-)spelers uit de Eredivisie, verloor in Fort Lauderdale in de eerste ronde van Saint Kitts en Nevis na strafschoppen.