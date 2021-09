Olympisch kampioen Primoz Roglic past op WK voor de tijdrit

Slovenië zal in Knokke-Heist vermoedelijk aan de start verschijnen met Tourwinnaar Tadej Pogacar en Jan Tratnik. Roglic nam vorig jaar in Italië bij de WK ook alleen deel aan de wegrace waarin hij zesde werd. Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde hij het goud op de tijdrit. Daarna zegevierde de Sloveen nog in de Ronde van Spanje.

Roglic sloeg deze week ook al het EK tijdrijden over. De titel ging daar naar de Zwitser Stefan Küng.