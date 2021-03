Weghorst verliest met Wolfsburg, maar komt op gelijke hoogte met Dost

Weghorst heeft nu 48 goals in de Bundesliga gemaakt, evenveel als Dost. De oud-spits van AZ had er wel aanzienlijk minder wedstrijden voor nodig. Waar Weghorst met 48 goals uit negentig wedstrijden meer dan 1 op 2 loopt, moest Dost voor zijn productie 121 wedstrijden in de Duitse competitie spelen.

Samen met Dost staat Weghorst nu op de vijfde plaats in de lijst van meest trefzekere Nederlanders in de Bundesliga. Arjen Robben (99), Willi Lippens (92), Klaas-Jan Huntelaar (82) en Roy Makaay (78) gaan het duo voor.

Leipzig naar eerste plaats

RB Leipzig heeft zich, in ieder geval voor een paar uur, aan kop van de Bundesliga genesteld. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 3-0 bij SC Freiburg en heeft nu een punt meer dan Bayern München, dat later op zaterdag Borussia Dortmund ontvangt. Christopher Nkunku, Alexander Sørloth en Emil Forsberg maakten de doelpunten voor Leipzig.

Justin Kluivert bleef op de bank zitten bij Leipzig, Guus Til deed de laatste 20 minuten mee bij Freiburg.

Bosz wint weer eens met Leverkusen

Trainer Peter Bosz boekte met Bayer Leverkusen een welkome zege bij Borussia Mönchengladbach: 0-1. Patrik Schick maakte in de 77e minuut het doelpunt. De Nederlandse verdediger Jeremie Frimpong speelde de hele wedstrijd bij Leverkusen, dat slechts twee punten pakte uit de laatste drie competitieduels en in de Europa League werd uitgeschakeld door Young Boys.

