Raymond van Barneveld ziet ’nieuwe toekomst’ in darts

Raymond van Barneveld versus Phil Taylor zal altijd dé dartklassieker uit de geschiedenis blijven. Liefst 83 keer namen de inmiddels gepensioneerde topdarters het in officiële ontmoetingen tegen elkaar op. Maar nog nooit op zo’n bijzondere manier zoals donderdagavond zal gebeuren. ’Barney’ en ’The Power’ strijden ieder vanuit hun eigen woonkamer in Den Haag en Stoke-on-Trent niet zozeer om de overwinning, maar vóóral om geld op te halen om hun steentje bij te dragen in de coronacrisis.