Coach Doll biedt spelers Indonesische club psychologische hulp na stadionramp

Bij de rellen die ontstonden na een wedstrijd tussen de clubs Arema FC en Persebaya Surabaya vielen zeker 125 doden. De meesten kwamen in de verdrukking toen ze uit het stadion wilden vluchten nadat de politie met traangas had gespoten.

„Ik ben onuitsprekelijk verdrietig over wat er is gebeurd. De eerste gesprekken daarover met mijn spelers heb ik al gevoerd. Ze zijn allemaal begrijpelijkerwijs erg bezorgd. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Het maakt me allemaal heel, heel waakzaam”, aldus de Duitse oud-international. Doll is sinds april 2022 in dienst van de Indonesische club Persija Jakarta, die net als Arema en Persebaya uitkomt in de Indonesische hoogste divisie. „Het zal zeker lang duren om deze tragedie te verwerken”, zei hij.