Virgil van Dijk beste Nederlander in FIFA 21

Op het spel FIFA krijgen de spelers een waardering, gebaseerd op hoe goed zij zijn op het echte gras. Lionel Messi heeft de hoogste rating gekregen: 93. De Argentijn wordt op de voet gevolgd door zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo met een waardering van 92.

De beste Nederlander - en ook meteen de beste verdediger - van het spel volgt al snel. Virgil van Dijk (Liverpool) is de enige verdediger die een rating krijgt van 90. De Oranje-captain is de op zes na beste speler in het spel.

Er staan nog vier andere Nederlanders in de top 100 beste spelers in FIFA 21. Lyon-aanvoerder Memphis Depay, Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum, Juventus-verdediger Matthijs de Ligt en Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong krijgen alle vier een rating van 85.