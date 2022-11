Lazio-coach Maurizio Sarri nu al boos op Feyenoord

„Het is jammer dat de Europese bond het goed heeft gevonden dat de competitiewedstrijd van Feyenoord is uitgesteld. Wij voelen ons bedrogen. Niet alleen wij, maar ook de andere ploegen. in onze groep. Dat zijn Sturm Graz en Midtjylland. Het is echt beschamend”, aldus de Lazio-coach.

Sarri kan klagen wat hij wil, in alle voetballanden van Europa mag elke bond zelf weten wanneer en op welke speeldata de competitie wordt afgewerkt. Russische of Scandinavische clubs kwamen vanwege de strenge winters in de winter helemaal niet in actie in eigen land.

Feyenoord-trainer Arne Slot zal niet onder de indruk zijn van Sarri’s woorden en het doet ook niets af aan zijn bewondering voor de coach. Sarri heeft in de Serie A met zijn ploegen mooie dingen laten zien. Slot: „De hele Italiaanse competitie is tegenwoordig niet vervelend om te volgen, Kijk eens hoe Sassuolo, Napoli en Atalanta voetballen. Wat dacht je van het nationale team, dat niet zo lang geleden Europees kampioen werd? Er is wel een nieuwe trend gaande in dat land.”