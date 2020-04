Spaanse voetbalcompetitie begint niet voor 28 mei

Geen Spaanse club kwam nog in actie sinds Atlético Madrid op 11 maart Liverpool uitschakelde in de Champions League. Volgens Tebas kan er pas vanaf 26 april weer getraind worden, mits de Spaanse regering de maatregelen tegen het coronavirus versoepelt.

„De meest waarschijnlijke data waarop we de competitie kunnen hervatten zijn 28 mei, 6 juni of 28 juni, daar hebben we samen met de UEFA naar gekeken”, vertelde Tebas. „Exacter kunnen we niet zijn, omdat de Spaanse autoriteiten hierin leidend zijn. Pas als er weer getraind kan worden, kunnen we nauwkeurig plannen.”

Javier Tebas Ⓒ EPA

Tebas schat het verlies van de Spaanse profclubs, als de competitie niet wordt hervat, op 1 miljard euro. „Maar voorlopig maken we die overweging niet”, aldus de Liga-baas. Er zijn in La Liga, de hoogste klasse van het Spaanse voetbal, nog elf speelronden te gaan.

Tebas rekende al uit dat zelfs wanneer die duels met publiek worden gespeeld, een scenario waar hij niet op rekent, de verliezen groot zullen zijn. „Als we kijken naar de economische impact, inclusief de inkomsten uit Europees voetbal, dan lopen de Spaanse clubs als er dit seizoen niet meer wordt gevoetbald samen 1 miljard euro mis. Als we nog gaan voetballen zonder supporters bedraagt het verlies 300 miljoen euro.”

Zelfs al de competitie wordt hervat met fans in de stadions is de schade aanzienlijk. Zo’n 150 miljoen euro, denkt Tebas.