UEFA laat ’rebellenclubs’ Real Madrid, FC Barcelona en Juventus met rust

De UEFA voldeed hiermee aan een bevel van een ondernemingsrechtbank in Madrid, die in juli had bepaald dat de UEFA de ’rebellerende’ clubs niet mocht straffen. Dat gold niet alleen voor Real Madrid, Barcelona en Juventus, maar ook voor de negen andere clubs die betrokken waren bij de ophefmakende plannen.

Twaalf Europese topclubs kondigden in april de oprichting van de Super League aan, een competitie die los van de UEFA zou komen te staan. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan trokken zich vrij snel terug onder grote druk van de voetbalwereld en het dreigement dat ze door de UEFA uit de Europese bekertoernooien zouden worden gezet.

Real Madrid, Barcelona en Juventus namen geen afstand, waarop de UEFA een strafzaak voorbereidde. Die procedure was eerder al opgeschort, maar is nu volledig gestaakt op last van de Spaanse rechter.