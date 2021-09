UEFA zet strijd tegen ’rebellenclubs’ tocht voort en wil rechter wraken in Super League-zaak

Volgens de Europese bond is Manuel Ruiz de Lara verantwoordelijk voor „significante onregelmatigheden” in het proces. Hoewel de bond maandag bekendmaakte dat de onafhankelijke beroepscommissie van de UEFA zich neerlegde bij een bevel van de Madrileense ondernemingsrechtbank, zette de Europese bond een dag later door middel van wraking een nieuwe poging in gang om een disciplinaire procedure te openen. Daarnaast is de UEFA in beroep gegaan tegen de uitspraak. Ook hoopt de bond bij het Europees Hof van Justitie haar gelijk te halen.

De Super League moest een min of meer gesloten competitie worden met twaalf Europese topclubs. Het idee, in april naar buiten gebracht, leverde zo veel weerstand op bij met name voetbalfans dat negen clubs zich al snel terugtrokken uit het project. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel nog bij betrokken. De UEFA houdt vol dat de nieuwe competitie in strijd is met de eigen reglementen. Het Europese Hof van Justitie moet toetsen of de voetbalbond haar machtspositie misbruikt.