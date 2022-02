Fabio Jakobsen schrijft ook slotetappe in Ronde van Valencia op zijn naam

Vlasov had de leiderstrui vrijdag veroverd. In het klassement had hij weinig meer te vrezen, de Belg Remco Evenepoel werd op 32 seconden tweede. De Spanjaard Carlos Rodriguez sloot de Ronde van Valencia af als derde.

Jakobsen was opnieuw vol lof over zijn ploeggenoten, van wie de Deen Michael Mørkøv hem als laatste bijstond. „Het is een eer om voor deze ploeg te rijden”, zei de sprinter uit Heukelum voor de camera van Eurosport. „De ’lead-out’ wordt zo goed verzorgd. Ik ben blij dat ik de benen had om het af te maken. Gisteren raakte ik ingesloten, bijzonder frustrerend. We hadden voor vandaag een plan gemaakt. Ik moet de jongens bedanken voor de uitvoering.”

Jakobsen vervolgt zijn voorjaar in de Ronde van de Algarve. Daarna volgen de eendaagse Kuurne-Brussel-Kuurne en de rittenkoers Parijs-Nice.

De ploegen Jumbo-Visma en DSM gingen zaterdag niet meer van start vanwege coronagevallen in de teams.