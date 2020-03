Sneijder en Donk steken zieke coach hart onder de riem

Tussen 2013 en 2017 speelde Sneijder voor de Turkste topclub. Daar werkte de inmiddels gestopte voetballer ook nauw samen met Terim. Sneijder richt zich in zijn bericht overigens ook tot de president van de club. „Keizer en grote president”, begint Sneijder zijn verhaal op Instagram. „Jullie hebben samen al vele veldslagen gewonnen en nu is er ook één op komst. Mijn gedachten en steun gaan uit naar jullie.”

Donk, die nu nog actief is bij Cimbombom verdient sinds 2017 al zijn brood in de Turkse competitie. Ook hij richt zich via sociale media tot zijn zieke coach. „Heel veel steun! Ik hoop dat je snel weer beter wordt.”

De Süper Lig ging toen het coronavirus al rondging en elders in Europa niet meer gevoetbald werd gewoon door. De laatste wedstrijd die werd gespeeld in de Turkse topcompetitie was op 17 maart. Voorlopig is het restant van de competitie uitgesteld. Galatasaray staat derde, met drie punten achterstand op de gedeelde koplopers Trabzonspor en Istanbul Başakşehir.