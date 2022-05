Premium Het beste van De Telegraaf

’Deze is voor Mino Raiola’ ’Fabuleus’ Milan en ’sprankelend’ Manchester City: ’Bedankt voor al het vermaak’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Alweer een Premier League-titel voor City Ⓒ ANP/HH

De Europese topcompetities zijn zondag definitief beslist. In Engeland legde Manchester City beslag op haar vierde titel in vijf seizoenen tijd, terwijl AC Milan in de Serie A voor het eerst in elf jaar tijd weer eens met de Scudetto aan de haal ging. Verschillende buitelandse media gingen in op de successen.