Feest bij Feyenoord na behalen Europa League

De fans van Hapoel kwamen met grote verwachtingen naar het stadion, maar zagen halverwege al in dat hun ’helden’ voor een onmogelijke opgave stonden. Hanan Maman deelde zonder schroom een regelrechte kopstoot uit aan Ridgeciano Haps en daar stond de scheidsrechter bovenop. Inrukken was het devies.

Steven Berghuis nam de 2-0 tegen Hapoel Beër Sjeva voor zijn rekening. Ⓒ BSR/Soccrates

Tegen tien man maakte Feyenoord het karwei meteen af. In de eerste zeven minuten na rust scoorde het twee keer. Eerst via Orkun Kökcü en vervolgens via Steven Berghuis. In beide gevallen stond Rick Karsdorp met twee prima assists aan de basis.

De van AS Roma gehuurde rechtervleugelverdediger ging naar hartenlust op avontuur en moet veel vertrouwen hebben getankt door dit optreden. In een paar partijtjes heeft hij nu al meer spelplezier gehad dan in de twee jaar hiervoor in de Serie A. Karsdorp steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij hij dolblij is om terug te zijn.

Rick Karsdorp had een groot aandeel in de zege van Feyenoord op Beer Sjeva Ⓒ BSR/Soccrates

Wouter Burger maakte het feest compleet in Israël door een juweel van een doelpunt te maken op het Europese podium. Als invaller voor de geblesseerd geraakte Kökcü produceerde hij een soort zaalvoetbalgoal. Zijn eigen ploeggenoten stonden spontaan te applaudisseren in het veld.

Feyenoord werd in Beer Sjeva gesteund door enkele honderden fans. Die zagen dat hun verre reis dik de moeite waard was. Het is lang geleden dat ze Feyenoord zo makkelijk door de play-offs zagen wandelen.

Jaap Stam dirigeert zijn elftal naar de groepsfase van de Europa League. Ⓒ BSR/Soccrates

Voor Stam begint zijn elftal langzaam maar zeker op sterkte te komen, maar het echte bewijs daarvan zal in de competitie én de groepsfase van de Europa League moeten komen. Zondag wacht in Tilburg de ontmoeting met Eredivisie-koploper Willem II, de club van de door Feyenoord buitengezette technisch directeur Martin van Geel.

Feyenoord kon het zich zelfs veroorloven om de 17-jarige Naoufal Bannis weer Europese minuten te laten opdoen. Bannis verving halverwege de tweede helft Leroy Fer. Voor de routinier is het prettig dat hij nu niet tot de bodem hoefde te gaan. Dat komt zijn herstel na wedstrijden tegen goede.