Zweden plaatst zich voor achtste finales en is mogelijke tegenstander Oranje op WK

De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson had aan de laatste zeven minuten voor de rust genoeg om het duel vroegtijdig te beslissen. Eerst kopte Amanda Ilestedt in de 39e minuut raak uit een hoekschop van Jonna Andersson. Nadat de Italiaanse doelvrouw Francesca Durante de doorgebroken Stina Blackstenius nog had gestuit, was het in de 44e minuut Fridolina Rolfo die de bal in het doel tikte na opnieuw een hoekschop van Andersson. Twee minuten later was Blackstenius wel trefzeker: 3-0.

Groepswinst

Ook na rust bleek de Italiaanse defensie met name bij hoekschoppen niet op orde. Ilestedt kon in de 50e minuut opnieuw met het hoofd scoren. Diep in blessuretijd maakte Rebecka Blomqvist er nog 5-0 van. Zweden, dat eerder met 2-1 van Zuid-Afrika won, speelt woensdag nog tegen Argentinië. Bij groepswinst treft het de nummer 2 uit de groep van Nederland.

Frankrijk klopt Brazilië

De Franse voetbalsters hebben zich hersteld van hun matige begin op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Na het teleurstellende gelijkspel (0-0) tegen Jamaica was de ploeg van bondscoach Hervé Renard met 2-1 te sterk voor Brazilië. In de 83e minuut zorgde Wendie Renard met het hoofd voor de winnende treffer. Brazilië is na de eerdere winst op Panama (4-0) de nummer 3 in groep F, achter Frankrijk en Jamaica.

De Franse ploeg kwam in de 17e minuut op voorsprong. Eugenie Le Sommer kopte raak op aangeven, eveneens met het hoofd, van Kadidiatou Diani. De Braziliaanse aanvalster Adriana had niet veel later de kans op de gelijkmaker, maar vrij voor doelvrouw Pauline Peyraud-Magnin schoot ze naast.

Na een klein uur was het alsnog gelijk. Brazilië had de druk op het Franse doel verhoogd en Debinha kon, knap vrij gezet door Kerolin, Peyraud-Magnin met een beheerst schot passeren. Lang ging het daarna gelijk op, tot Renard uit een hoekschop van Selma Bacha de 2-1 binnen kopte.

Jamaica te sterk voor Panama

Jamaica won met 1-0 van Panama en deelt nu de koppositie met Frankrijk. Aanvoerder Allyson Swaby maakte na 56 minuten het doelpunt in het Australische Perth.Jamaica en Frankrijk staan samen op kop met 4 punten. Brazilië is derde met 3 punten. Panama is uitgeschakeld. Woensdag speelt Jamaica tegen Brazilië. Frankrijk ontmoet dan Panama. De eerste twee van de groep gaan door naar de achtste finales.

Frankrijk is de nummer 5 van de wereld en geldt als een van de titelfavorieten. Brazilië staat achtste op de wereldranglijst.