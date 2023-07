Zweden plaatst zich voor achtste finales en is mogelijke tegenstander Oranje op WK

De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson had aan de laatste zeven minuten voor de rust genoeg om het duel vroegtijdig te beslissen. Eerst kopte Amanda Ilestedt in de 39e minuut raak uit een hoekschop van Jonna Andersson. Nadat de Italiaanse doelvrouw Francesca Durante de doorgebroken Stina Blackstenius nog had gestuit, was het in de 44e minuut Fridolina Rolfo die de bal in het doel tikte na opnieuw een hoekschop van Andersson. Twee minuten later was Blackstenius wel trefzeker: 3-0.

Groepswinst

Ook na rust bleek de Italiaanse defensie met name bij hoekschoppen niet op orde. Ilestedt kon in de 50e minuut opnieuw met het hoofd scoren. Diep in blessuretijd maakte Rebecka Blomqvist er nog 5-0 van. Zweden, dat eerder met 2-1 van Zuid-Afrika won, speelt woensdag nog tegen Argentinië. Bij groepswinst treft het de nummer 2 uit de groep van Nederland.