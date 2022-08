23e (!) deelname US Open Venus Williams (42) dankzij wildcard

Kopieer naar clipboard

Venus Williams Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Venus Williams kan zich opmaken voor haar 23e US Open. De organisatie van het grandslamtoernooi in New York heeft de 42-jarige Amerikaanse tennisster een wildcard gegeven voor het evenement dat op 29 augustus begint. Williams won de US Open in 2000 en 2001.