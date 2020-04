Janssen maakt opnieuw de overstap van VVV naar Fortuna

De 29-jarige Venlonaar maakt voor de tweede keer de overstap van VVV-Venlo naar de Sittardse club. Dat deed Janssen ook al in de zomer van 2011. Toen kwam hij in vijf seizoenen op rij in totaal 141 keer uit voor Fortuna.

In de zomer van 2016 keerde Janssen terug in Venlo. In 2018 verlengde hij zijn overeenkomst nogmaals met twee jaar. Tot dusver kwam hij dit seizoen in 21 competitieduels in actie.