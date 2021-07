PSV-trainer Roger Schmidt spijkerhard voor Mo Ihattaren

Ihattaren begon afgetraind aan het nieuwe seizoen. Dat alleen was voor Schmidt kennelijk niet voldoende. Die is nieuwsgiering hoe lang Ihatarren het vol houdt. In het laatste oefenduel met PAOK speelde hij een helft en liet hij een goede indruk achter.

„Ihatarren heeft een moeilijk jaar achter de rug”, zei Schmidt. „Zoals hij zich nu manifesteert kan hij weer een van de 23 sleutelspelers worden. In de voorbereiding kun je jezelf laten zien en moet je knokken voor speeltijd. Maar hij zal zich ook mentaal moeten verbeteren en laten zien dat hij gemotiveerd blijft.”