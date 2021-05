Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Milwaukee Bucks als eerste ploeg verder in play-offs NBA

08.35 uur: Milwaukee Bucks heeft als eerste ploeg de volgende ronde bereikt in de play-offs van de NBA. De basketballers uit Milwaukee wonnen ook het vierde duel in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat, met 120-103. Miami Heat stond vorig jaar nog in de grote finale van de Amerikaanse topcompetitie, maar was nu kansloos tegen de Bucks.

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo was in Florida met een zogeheten triple-double (20 punten, 15 assists en 12 rebounds) weer van beslissende waarde voor zijn ploeg. Antetokounmpo werd de derde speler ooit van de Bucks met een triple-double in de play-offs. Kareem Abdul-Jabbar (1970) en Paul Pressey (1986) gingen hem voor. „Dit is een geweldig moment voor ons en het voelt goed om met 4-0 te winnen van de ploeg die ons vorig jaar uitschakelde”, zei Antetokounmpo. „Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Vorig seizoen was Miami Heat in de tweede ronde van de play-offs met 4-1 te sterk voor de Bucks. De ploeg uit Florida moest het toen in de finale met 4-2 afleggen tegen Los Angeles Lakers.