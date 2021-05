Sport Kort: Joost Luiten buiten top tien in Made in Himmerland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten eindigt als 15e in Made in Himmerland

FARSØ (ANP) - Golfer Joost Luiten is 15e geworden in het Made in Himmerland, een toernooi van de Europese Tour in Denemarken. De Bleiswijker begon de vierde en laatste ronde als gedeeld tiende, maar hij kon zich niet omhoog werken.

Luiten sloot af met een ronde van 68 slagen, 3 onder par, en kwam uit op een totaal van 272 slagen (-12). Op zijn scorekaart stonden wel een eagle en vier birdies, maar ook drie bogeys.

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. De Bleiswijker keerde in het eerste weekeinde van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij deelnam aan een toernooi.

Motorsport: Michael van der Mark zesde in WK Superbike Portugal

16:34 uur Motorcoureur Michael van der Mark is in de vierde race van het WK Superbike als zesde geëindigd. De Rotterdammer kwam op het circuit van Estoril in Portugal een dikke 15 seconden na de Britse winnaar Jonathan Rea over de finish. In het kampioenschap bezet Van der Mark de zevende plaats met 40 punten. Rea, de zesvoudig wereldkampioen in deze klasse van zware motoren, leidt met 110 punten.

Van der Mark rijdt zijn eerste seizoen voor het fabrieksteam van BMW. De motor heeft potentie, maar de Nederlander, die de voorgaande seizoenen op een Yamaha reed, kan op de Duitse machine nog niet met de beste coureurs mee. Hij reed in het eerste raceweekeinde in Aragon al wel een keer naar de vijfde plaats.

Rea (Kawasaki) duelleerde in de tweede race in Estoril lang met zijn landgenoot Scott Redding (Ducati), de winnaar van de race op zaterdag. Redding ging echter onderuit en viel ver terug. Hij kwam pas als veertiende over de streep.

Hockey: Nederlandse vrouwen winnen in België laatste duel in Pro League

15:43 uur De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste duel in de Pro League overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Antwerpen met 3-0 van België.

Marloes Keetels opende al na negen minuten de score en met een strafbal tekende Frédérique Matla voor de tweede treffer van Oranje. Caia van Maasakker, die onlangs bekendmaakte na de Olympische Spelen van Tokio te stoppen, bepaalde de eindstand. Ze schoot na een gekeerde strafcorner in de rebound raak.

Nederland werd vrijdag door de internationale hockeyfederatie FIH al uitgeroepen tot winnaar van de Pro League. Als gevolg van de reisbeperkingen vanwege het coronavirus konden niet alle wedstrijden die voor dit seizoen op het programma stonden worden gespeeld. Omdat niet alle landen op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden uitkomen, keek de FIH naar het behaalde puntenpercentage.

Motorsport: Quartararo verstevigt WK-leiding met zege op Mugello

14:51 uur De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft zijn leidende positie in het WK-klassement van de MotoGP verstevigd met een overwinning in de Grote Prijs van Italië. De 22-jarige Yamaha-coureur domineerde de race op Mugello en boekte zijn derde zege van dit seizoen. Zijn naaste belager in de strijd om de wereldtitel, de Italiaan Francesco Bagnaia, ging al in de tweede ronde onderuit.

Bagnaia (Ducati) nam bij de start de leiding over van de van poleposition gestarte Quartararo, maar de 24-jarige Italiaan ging kort daarna in de fout. Hij was niet de enige die onderuit ging op Mugello. Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez belandde ook in de grindbak, net als Alex Rins die in de slotfase van de race een podiumplaats uit handen gaf.

Voor de start werd een minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan de overleden Zwitser Jason Dupasquier. De Moto3-coureur overleed aan de gevolgen van zijn valpartij zaterdag in de kwalificatie.

Wielrennen: Brand wint Ronde van Thüringen, slotrit voor Wiebes

14:14 uur Wielrenster Lucinda Brand heeft de Ronde van Thüringen gewonnen. De leidende positie van de Rotterdamse van Trek-Segafredo kwam in de zesde en laatste etappe niet meer in gevaar. De slotrit, met start en finish in Gotha, werd gewonnen door een andere Nederlandse, Lorena Wiebes. Zij was na 97 kilometer de snelste in de sprint.

Wiebes, die rijdt voor Team DSM, hield in de sprint de Belgische Lotte Kopecky en de Zweedse Emilia Fahlin achter zich. Het was haar tweede ritzege in de Duitse koers. Brand, die eerder de tweede en de vijfde etappe had gewonnen, sprintte mee en werd zesde. In het eindklassement had ze 11 seconden voorsprong op Kopecky. De Deense Emma Norsgaard werd derde. Amy Pieters sloot de zesdaagse af als zesde.

Volleybal: Nederland lijdt derde nederlaag op rij in Nations League

13.56 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League in Rimini hun derde nederlaag in drie dagen tijd geleden. Nadat vrijdag en zaterdag Rusland en Japan al te sterk waren gebleken, verloor Oranje zondag ook van Iran. Het werd 25-18 25-23 30-28.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje mocht in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB, die tot 2018 nog de World League heette, de plaats innemen van China. De Chinezen hadden zich teruggetrokken.

Nederland komt donderdag weer in actie. Dan is Slovenië de tegenstander.

Motorsport: Bendsneyder pakt 1 punt op Mugello

13.36 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft in de Grote Prijs van Italië op het circuit van Mugello 1 punt gepakt. De 22-jarige Rotterdammer, twee weken geleden vijfde in Le Mans, kwam als vijftiende over de finish. De zege ging naar de Australiër Remy Gardner, die in de laatste ronde de Spanjaard Raúl Fernández aftroefde in de strijd om de zege.

Kort voor de start van de race in de Moto2 kwam het tragische nieuws naar buiten dat de Zwitserse Moto3-coureur Jason Dupasquier in het ziekenhuis was overleden aan de verwondingen die hij een dag eerder had opgelopen bij een crash in de kwalificatie. Het nieuws zorgde voor een bedrukte stemming op Mugello. De podiumceremonie na de race in de Moto2 verliep sober, de champagneflessen bleven dicht.

De van poleposition gestarte Fernández reed lang aan de leiding. Achter hem gingen onder anderen Sam Lowes en Fabio Di Giannantonio onderuit, terwijl ze respectievelijk op de tweede en vierde plaats lagen. De 20-jarige Fernández, die dit jaar al twee GP’s won, kon in de laatste ronde de eerste aanval van Gardner nog pareren. De tweede aanval leverde de Australiër zijn eerste zege van dit seizoen op. Gardner (23) heeft nu aan kop van het WK-klassement 6 punten voorsprong op Fernández (114-108). Bendsneyder staat met 25 punten op de twaalfde plaats.

Voetbal: Hertha BSC door met trainer Dardai

12:43 uur De Nederlandse voetballers Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan hebben ook komend seizoen bij Hertha BSC te maken met Pál Dardai als trainer. Op de ledenvergadering maakte de Duitse club bekend dat de Hongaar het vertrouwen krijgt om door te gaan. Dardai keerde begin dit jaar terug als hoofdtrainer van Hertha, als opvolger van de ontslagen Bruno Labbadia.

De 45-jarige Hongaar, oud-international en oud-speler van Hertha, wist de club uit Berlijn ternauwernood in de Bundesliga te houden. Hertha eindigde vlak boven de degradatiestreep op de veertiende plaats. Hoewel het contract van Dardai nog een jaar doorloopt, was het onzeker of hij mocht blijven.

Dardai was van begin 2015 tot de zomer van 2019 al hoofdtrainer van Hertha BSC. Hij keerde daarna terug in zijn oude rol als jeugdtrainer bij de Duitse club.

Basketbal: Milwaukee Bucks als eerste ploeg verder in play-offs NBA

08.35 uur: Milwaukee Bucks heeft als eerste ploeg de volgende ronde bereikt in de play-offs van de NBA. De basketballers uit Milwaukee wonnen ook het vierde duel in de best-of-sevenserie tegen Miami Heat, met 120-103. Miami Heat stond vorig jaar nog in de grote finale van de Amerikaanse topcompetitie, maar was nu kansloos tegen de Bucks.

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo was in Florida met een zogeheten triple-double (20 punten, 15 assists en 12 rebounds) weer van beslissende waarde voor zijn ploeg. Antetokounmpo werd de derde speler ooit van de Bucks met een triple-double in de play-offs. Kareem Abdul-Jabbar (1970) en Paul Pressey (1986) gingen hem voor. „Dit is een geweldig moment voor ons en het voelt goed om met 4-0 te winnen van de ploeg die ons vorig jaar uitschakelde”, zei Antetokounmpo. „Maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Vorig seizoen was Miami Heat in de tweede ronde van de play-offs met 4-1 te sterk voor de Bucks. De ploeg uit Florida moest het toen in de finale met 4-2 afleggen tegen Los Angeles Lakers.