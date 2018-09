STATISTIEKEN - Ronaldo schiet uit zijn slof

De titelhouder zegevierde op eigen veld met 3-0. Cristiano Ronaldo maakte alle treffers.

De Portugese vedette kopte eerst in de tiende minuut raak en haalde daarna in de 73e minuut doeltreffend uit. In de 86e minuut sloeg Ronaldo opnieuw toe.

Hij bracht zijn totaal in het hoofdtoernooi van de Champions League op 103 treffers. Daarmee is hij recordhouder.

De return is volgende week in Estadio Vicente Calderon. Dat wordt de 268e editie van de 'El Derbi Madrileño'. Real won al 138 keer, Atlético pas 67 maal.

