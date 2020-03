FC Barcelona-spelers moeten geld inleveren

„Deze aanvragen worden ingediend zodra de club alle aspecten die verband houden met deze maatregel en de effecten ervan heeft gedeeld met zowel de sportieve als de niet-sportieve werknemers”, meldt de Spaanse profclub in een verklaring. „Het komt neer op werktijdverkorting, noodzakelijk door de omstandigheden en de veiligheidsmaatregelen en een korting op de vergoeding die is vastgesteld in de contracten.”

Volgens Spaanse media hadden de spelers van FC Barcelona eerder deze week de plannen van voorzitter Josep Maria Bartomeu voor een salarisverlaging verworpen. Bartomeu zou toen al hebben gezegd dat hij de werktijdverkorting desnoods zonder een akkoord wilde doorvoeren.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door de coronavirus-pandemie. Het aantal doden door het coronavirus is gestegen tot boven de 4000 en er zijn meer dan 56.000 mensen besmet. Sinds 17 maart is de noodtoestand van kracht in heel Spanje en moeten mensen binnen blijven. De voetbalclub kan de werktijdverkorting aanvragen zolang de noodtoestand duurt.

Barcelona kondigde ook aan dat het de club en alle faciliteiten beschikbaar heeft gesteld aan het regionale Catalaanse ministerie voor gezondheid.