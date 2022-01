Snowboarder Niek van der Velden stunt met tweede plek in wereldbeker

Premium Schaatsen

Sven Kramer gaat niet nog een keer ’voor spek en bonen’ rijden in Thialf

Nooit werd in coronatijd het publiek zo gemist als tijdens de allerlaatste rit in Thialf van Sven Kramer. Voor volle tribunes was dat uitgedraaid op een langdurig en emotioneel eerbetoon in een orkaan van lawaai waarbij de schaatskoning welllicht was gestimuleerd tot een uiterste krachtsinspanning. ...