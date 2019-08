Hockeysters kunnen België niet afschudden op EK

Frédérique Matla zette de ploeg van bondscoach Alyson Annan al na acht minuten met een backhand op 1-0, maar Michelle Struijk bracht de Belgen halverwege de tweede helft op gelijke hoogte. Struijk kreeg de bal voor haar voeten nadat een strafcorner nog was gepareerd.

Maandag tegen Spanje

Het duel tussen Nederland, de nummer 1 van de wereld, en België, de nummer 9 op de mondiale ranglijst, was een herhaling van de EK-finale van twee jaar geleden. Oranje won toen in Amstelveen met 3-0. Maandag treden de Nederlandse hockeysters aan tegen Spanje en woensdag tegen Rusland. Spanje was eerder op zaterdag met 1-0 te sterk voor Rusland.

Mocht Oranje opnieuw Europees kampioen worden, dan plaatst het zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Eerder op zaterdag wonnen de Nederlandse mannen wel hun openingsduel. Ierland werd met 5-1 verslagen.