Bayern-erevoorzitter Uli Hoeness haalt voor clash hard uit: ’Barcelona is sowieso geen voorbeeld meer voor Bayern’

Vorige maand werd bekend dat de Catalanen 1,35 miljard euro in het rood staan. „Barcelona is eigenlijk failliet”, oordeelde Hoeness hard in gesprek met radiozender Bayern1. „In Duitsland zou dit een geval voor de faillissementsrechter zijn. Barcelona is sowieso geen voorbeeld meer voor Bayern.”

Hoeness laat er geen onduidelijkheid over bestaan of Bayern wél een voorbeeldclub is. „Voor de hele wereld. Maar het is wel zwaarder geworden door de pandemie. Vorig seizoen, toen er geen toeschouwers welkom waren, verloren we tachtig tot honderd miljoen euro. Daardoor is ons eigen vermogen weggesmolten. Het is niet helemaal weg, maar het zou niet te lang zo door moeten gaan.”

Hoeness vindt dat de club van Koeman nog veel meer uit de bezuinigingsoperatie had kunnen halen. Afgelopen zomer namen de Spanjaarden al afscheid van Lionel Messi en Antoine Griezmann. „Ik ben er ook voorstander van om tot het uiterste te gaan”, zegt Hoeness. „Maar als de hele club niet gefinancierd kan worden, dan moet je zeggen: oké, dan winnen we de Champions League dit jaar niet.”

Het groepsduel in de Champions League tussen Barcelona en Bayern begint dinsdagavond om 21.00 uur.