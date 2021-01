Watersportverbond strikt Allianz als nieuwe partner: ’Geen excuses om niet te presteren’

„Ik ben hartstikke trots en dankbaar”, aldus Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond. „We koesteren dat we in deze bijzondere tijd een partnership voor acht jaar hebben kunnen sluiten. Het geeft veel rust en vertrouwen en het geeft ons meteen perspectief. Het markeert de toekomst van de watersport.”

„Voor ons is dit heel belangrijk om de atleten te kunnen ondersteunen. Ons doel is het om op de Olympische Spelen zo goed mogelijk te presteren en we moeten daarvoor het beste programma kunnen draaien. Als we dat financieel niet voor elkaar kunnen krijgen, dan geven we ze geen eerlijke kans. Dus voor de continuïteit is dit ontzettend belangrijk. We staan nu al jarenlang bovenaan het lijstje van beste landen ter wereld. Dat willen we zo houden”, stelt Jaap Zielhuis, de bondscoach van het Nederlandse zeilteam.

Ook olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester is blij met de nieuwe partner. „Je wilt als topsporter de kans zo groot mogelijk maken om goud op de Spelen of het WK te winnen. Met een partner als Allianz kunnen we ons meest ideale programma draaien en hebben we dus eigenlijk geen excuses om niet te presteren.”

Wereldkampioen Kiran Badloe werkt net als Bouwmeester toe naar de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer, waar hij binnen het windsurfen (RS:X-klasse) de gouden plak hoopt te bemachtigen. Ook hij vindt het partnership een belangrijke stap. „Het geeft mij veel vertrouwen in dat wat wij doen ook goed is.”